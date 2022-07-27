В Китае запустят крупнейший в мире завод по производству этанола из угля

Компания Shaanxi Yanchang Petroleum Group в сентябре запустит на северо-западе Китая самое масштабное в мире производство этанола из каменного угля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, завод находится в городе Юйлинь на территории провинции Шэньси. Он способен выпускать более 500 тыс. тонн указанного органического соединения в год. Проект осуществляется совместно с Даляньским институтом химической физики (Северо-Восточный Китай).

Предполагается, что это предприятие будет перерабатывать свыше 1,5 млн тонн угля в год. Таким образом, КНР сможет сберечь аналогичный объем зерновых, которые традиционно используются для производства этанола.

"Это химический продукт, имеющий ключевое стратегическое значение, поскольку он широко используется в таких сферах, как энергетика и здравоохранение, а также в нашей повседневной жизни, - подчеркнул директор института Лю Чжунминь. - Чего у нас много, так это угля. Эффективные методы его преобразования в этанол позволят сэкономить энергию и укрепить продовольственную безопасность".

Издание напоминает, что 66% этанола в мире смешивается с бензином. В итоге получается биотопливо, позволяющее снизить вредные выбросы в атмосферу. "Более того, это органическое соединение поможет нам добиться целей низкоуглеродного развития", - добавил Лю Чжунминь.

Как он рассказал, завод в Юйлине по переработке угля в этанол не будет единственным в КНР. В стране ведется строительство еще нескольких аналогичных промышленных объектов, которые к 2025 году смогут производить примерно 4 млн тонн подобного сырья на сумму 25 млрд юаней (примерно $3,7 млрд).