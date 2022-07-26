https://news.day.az/world/1482013.html В Петербурге мотоцикл столкнулся с иномаркой, есть жертвы - ВИДЕО
В Петербурге мотоцикл столкнулся с иномаркой, есть жертвы - ВИДЕО
Смертельная авария с участием мотоцикла и иномарки Mercedes произошла в Петербурге. Погибли два человека, а мотоцикл полностью сгорел после столкновения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
ДТП произошло в районе Колпинского шоссе, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.
Мотоцикл и иномарка столкнулись на огромной скорости. После аварии байк загорелся и практически полностью сгорел. Погибли мужчина и женщина.
Сейчас пожар ликвидирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре