В Петербурге мотоцикл столкнулся с иномаркой, есть жертвы

Смертельная авария с участием мотоцикла и иномарки Mercedes произошла в Петербурге. Погибли два человека, а мотоцикл полностью сгорел после столкновения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

ДТП произошло в районе Колпинского шоссе, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

Мотоцикл и иномарка столкнулись на огромной скорости. После аварии байк загорелся и практически полностью сгорел. Погибли мужчина и женщина.

Сейчас пожар ликвидирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.