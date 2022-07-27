Фестиваль "Всемирная мода кочевников" на берегу Иссык-Куля

В Кыргызстане на берегу горного озера Иссык-Куль завершился третий фестиваль "Всемирная мода кочевников". Десятки участников из 17 стран мира представили своё видение соединения тысячелетних традиций с современностью, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Эта коллекция у нас авторская, фантазийная, называется "Дары Тенгри", то есть в ней есть немножко что-то шаманское и небесное", - говорит Кима Донгак.

Организаторы планируют проводить фестиваль каждый год в разных регионах Кыргызстана. Проект получил поддержку министерства культуры страны и направлен на возрождение забытых традиции и ремесел и продвижение культуры кочевых цивилизаций.

Основательница проекта Назиры Бегим хочет, чтобы мир узнал о киргизских талантах.

"Идея принадлежит мне, этот проект был моей давней мечтой, когда я занималась его организацией в первый раз, то, никого не зная, пригласила дизайнеров из 17 стран и мы провели его на берегу озера Иссык-Куль".

Над многими костюмами дизайнеры работали несколько месяцев.

А гости фестиваля смогли также поближе рассмотреть традиционные изделия из натурального войлока, которыми славится Кыргызстан.