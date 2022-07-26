https://news.day.az/world/1482033.html В Сети обсуждают неудачный трюк каскадеров во время шоу - ВИДЕО
В Сети обсуждают неудачный трюк каскадеров во время шоу - ВИДЕО
В Сети обсуждают видео, на котором запечатлен неудачный трюк каскадеров в городе Иваново. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как багги загорается во время трюка на автодроме, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На видео попал момент, когда багги перелетает через трамплин и падает на автомобили. После этого облегченный внедорожник падает и моментально загорается.
По словам очевидцев, внутри багги находились два каскадера - восьмилетний мальчик и его отец. Ребенка удалось быстро вытащить из машины. Комментаторы сообщают, что отец ребенка получил ожоги.
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