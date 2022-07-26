Греция требует компенсацию за механизм по сокращению потребления газа
Греция предлагает Европейской комиссии механизм по сокращению потребления газа, взамен требуя компенсацию за экономию, сообщает газета "Катемерини", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Центральной идеей предложения премьер-министра [Кириакоса Мицотакиса - "Газета.Ru"] является создание общеевропейского механизма по сокращению потребления газа в промышленности в обмен на компенсацию. Цель - дать Европе возможность справиться с потерями, которые возникнут в случае прекращения поставок газа из России", - пишет газета.
Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. Ряд европейских стран не поддержал эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.
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