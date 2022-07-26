Центр Геленджика затопило после ночного ливня
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Центр Геленджика затопило после ночного ливня. Утром 26 июля курортный город накрыли ливень со смерчем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В соцсетях публикуют фото и видео непогоды. На кадрах видно, как льет проливной дождь, а с неба к морю опускается смерч, поднимая и закручивая воду в вихрь.

Кроме того, в центре Геленджика произошел настоящий потоп. Водой затопило целые улицы. Люди рассказывают, что на летних верандах в кафе снесло столы, воды по колено, и она прибывает.

Подобные аномалии происходят и в других российских городах. Так, настоящий потоп произошел в Воронеже после сильных ливней. Подтопления коснулись и Москвы. А жителям и гостям Сочи 24 июля пришлось пережить настоящий апокалипсис. По всему побережью в черте города был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а ливень уже вошел в историю как один из самых разрушительных.