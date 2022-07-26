Цена на газ в Европе установила новый рекорд

Цена на тысячу кубометров газа в Европе впервые с 13 июня выросла до $1950 на фоне ситуации с "Северным потоком", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах вырос в цене до $1 965,6 за 1 тыс. куб. м во вторник, 26 июля. С начала дня рост цен на газовые фьючерсы составил 5%.

25 июля "Газпром" объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток" в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.