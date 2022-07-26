Кит столкнулся с рыбацкой лодкой у берегов штата Массачусетс

Людям удалось избежать травм после столкновения рыбацкой лодки с китом у берегов города Плимут штата Массачусетс, передает Day.Az со ссылкой на ABC News.

По словам официальных лиц, горбатый кит приземлился на нос 19-футовой лодки около 10 часов утра в воскресенье. Судно получило незначительные повреждения и смогло самостоятельно вернуться на сушу. Люди, находившиеся на борту, не пострадали.

Эксперты заявили, что это было не нападение, а скорее вмешательство человека в естественные методы кормления китов.

Лаура Хоус, директор отдела морского образования и охраны природы круизного агентства в Бостоне "Boston Harbor City Cruises", рассказала, что кит "делал выпад", то есть двигался внезапно и быстро, чтобы напасть на косяк рыбы у поверхности. Отмечается, что киты могут следовать за своей добычей, иногда подводя ее близко к берегу и к популярным местам для катания на лодках. Лодочники должны помнить о китах и соблюдать дистанцию, т.к. крупное млекопитающее не всегда точно знает, что происходит на поверхности.

Лаура Хоуз сообщила, что пассажирам на судне очень повезло. Киты не проявляют агрессии к человеку, но их размер 55 футов в длину и вес 40 тонн означает, что такая встреча может привести к серьезным травмам последних.

Экологическая полиция Массачусетса расследует этот инцидент.