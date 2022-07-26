Австрия забрала у «Газпрома» подземное хранилище

С 1 августа Австрия начнет самостоятельно заполнять подземное газовое хранилище (ПХГ) "Хайдах", ответственным техническим оператором выступит австрийская компания RAG Austria AG. Об этом со ссылкой на министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий пишет ТАСС, передает Day.Az.

Ранее за поставки газа в "Хайдах" отвечал "Газпром", однако австрийские власти еще в начале июня предупредили об ответственности за отказ заполнять ПХГ. Канцлер Карл Нехаммер подчеркивал, что все юридические основания для этого готовы.

В ответ российская компания указала, что владеет только 11,11 процента в хранилище через свою "дочку", а управляет "Хайдахом" Федеральное сетевое агентство Германии. В итоге поставки газа в ПХГ так и не начались.

Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер ранее отмечала, что хранилище является самым современным в Европе, нельзя допускать, чтобы оно систематически оставалось без газа.