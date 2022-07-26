Новые подробности состояния Байдена

Президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid от коронавирусной инфекцией, но пока остается в самоизоляции. Как передает Day.Az, об этом сообщил через сайт Белого дома его лечащий врач Кевин О'Коннор.

По его словам, у президента почти полностью исчезли все симптомы. Его давление, частота пульса и дыхания, температура - "абсолютно нормальные", легкие остаются чистыми. Президенту разрешено возобновить физические упражнения.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.