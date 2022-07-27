https://news.day.az/world/1482297.html Белый дом поблагодарил Эрдогана за зерно из Украины
Белый дом поблагодарил Эрдогана за зерно из Украины
Белый дом поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия по созданию Совместного координационного центра по экспорту зерна из Украины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Отметив, что США и Турция поддерживают связь по многим вопросам, Кирби сказал: "Мы благодарны президенту Эрдогану, а также Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за усилия по созданию Совместного координационного центра".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре