Белый дом поблагодарил Эрдогана за зерно из Украины

Белый дом поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия по созданию Совместного координационного центра по экспорту зерна из Украины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Отметив, что США и Турция поддерживают связь по многим вопросам, Кирби сказал: "Мы благодарны президенту Эрдогану, а также Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за усилия по созданию Совместного координационного центра".