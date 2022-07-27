Эрдоган заявил о желании РФ сотрудничать с производителем Bayraktar

Президент России Владимир Путин выразил желание наладить сотрудничество с производителем боевых беспилотников Bayraktar.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Turk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar", - сказал он на заседании Центрального исполнительного комитета правящей Партии Справедливости и Развития.

Эрдоган добавил, что в ОАЭ заявили о желании "построить завод по производству турецких дронов на своей территории".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 5 августа проведет переговоры с Эрдоганом в Сочи.

По информации турецких СМИ, турецкий лидер проведет в российском курортном городе один день. Однако, цели и задачи его визита не уточняются.