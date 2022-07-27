https://news.day.az/world/1482315.html В Турции мужчина напал на женщину-водителя - ВИДЕО
В Турции мужчина напал на женщину-водителя - ВИДЕО
В турецком городе Измире пассажир напал на женщину, являющуюся водителем общественного транспорта, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения, установленными в автобусе.
Конфликт начался после того, как женщина отказалась брать пассажиров вне остановки.
Благодаря другим людям, находившимся в автобусе, разъяренного мужчину удалось усмирить.
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