В Турции мужчина напал на женщину-водителя

В турецком городе Измире пассажир напал на женщину, являющуюся водителем общественного транспорта, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения, установленными в автобусе.

Конфликт начался после того, как женщина отказалась брать пассажиров вне остановки.

Благодаря другим людям, находившимся в автобусе, разъяренного мужчину удалось усмирить.