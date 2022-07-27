Сильное землетрясение у побережья Фиджи

У юго-восточного побережья Республики Фиджи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом в среду сообщило Государственное геологическое бюро Австралии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии около 400 км к юго-востоку от столицы республики Сувы, где проживают более 88 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 490 км.

Также в среду зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов острова Фауро, принадлежащего Соломоновым Островам. Подземные толчки зарегистрировали менее, чем в 3 км от берега острова, на котором проживают порядка 20 человек. Очаг залегал на глубине 140 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали. Информации о пострадавших и разрушениях нет.