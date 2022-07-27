Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и рабочей силы

Ведущие американские оружейные подрядчики, Raytheon Technologies и Lockheed Martin, сообщают о дефиците запчастей и рабочей силы, которая грозит снижением прибыли для компаний, сообщает газета The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы определенно неудовлетворены результатами нашего оборонного бизнеса в этом квартале... Заказы были незаурядные, их осуществление - не очень", - рассказал исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз.

По словам Хэйза, во втором квартале 2022 года, из-за проблем с цепочками поставок, только 50% заводов корпорации были обеспечены всеми необходимыми деталями.

Схожие проблемы испытывает компания Lockheed Martin, которая производит значительную долю боевых самолетов и аэрокосмической техники для США и их союзников. В обеих компаниях считают, что дефицит рабочей силы и проблемы с цепочками поставок не будут решены до конца 2022 года.