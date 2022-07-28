https://news.day.az/world/1482335.html Житель Приморья угнал катафалк, чтобы поехать на свидание - ВИДЕО
Житель Приморья угнал катафалк, чтобы поехать на свидание - ВИДЕО
Житель Приморья поехал на свидание на угнанном катафалке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Сотрудник ритуальной конторы в тайне от начальства взял служебную машину и вместе с другом отправился на рандеву с новыми знакомыми.
Однако любовную встречу сорвали полицейские, которые задержали угонщика.
В итоге мужчина остался без девушки, работы, и если хозяин катафалка не заберет заявление об угоне, то еще лишится и свободы.
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