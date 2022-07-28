Житель Приморья угнал катафалк, чтобы поехать на свидание

Житель Приморья поехал на свидание на угнанном катафалке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сотрудник ритуальной конторы в тайне от начальства взял служебную машину и вместе с другом отправился на рандеву с новыми знакомыми.

Однако любовную встречу сорвали полицейские, которые задержали угонщика.

В итоге мужчина остался без девушки, работы, и если хозяин катафалка не заберет заявление об угоне, то еще лишится и свободы.