Ученые ЕС хотят затормозить потепление Арктики

Арктика нагревается быстрее, чем любое другое место на планете, а ее дикая природа медленно отравляется промышленными токсинами, которые приносят сюда ветра и течения. Ученые из Европы и других стран сообща изучают эти проблемы, об их работе и о рисках для окружающей среды в этой части света - очередной выпуск программы "Океан", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Жаркий Ледовитый

На норвежском архипелаге в Северном Ледовитом океане, в 1300 км от Северного полюса совсем не холодно. Даже наоборот. Температура там повышается тревожно быстро, оказывая влияние на сушу, море и воздух. Лонгиербюен - город с самым высоким на Земле темпами потепления, за полвека средняя температура здесь выросла на 4 градуса.

Лонгиербюен, где постоянно проживает менее 2 500 человек, сегодня является популярным туристическим адресом и важным центром арктических исследований. Основанный как шахтерский город в начале 20 века, он до сих пор имеет шахту и угольную электростанцию - последнюю в Норвегии. Но эта страница истории Шпицбергена скоро будет перевернута. С учетом рисков для фауны и населения в связи с потеплением климата город готовится в ближайшие годы полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Все более экстремальные погодные условия игнорировать больше нельзя. Здесь возведены барьеры от снега, а 10% домов признаны небезопасными после того, как несколько лет назад во внезапно сошедшей лавине здесь погибли местный житель и двухлетняя девочка.

Таяние вечной мерзлоты

Ким Холмен, профессор климата и окружающей среды Арктического университета Норвегии (UiT) и старший советник Норвежского полярного института, работает на Шпицбергене уже 35 лет.

Он вывозит нас за пределы Лонгиербюена, чтобы показать большие участки, буквально изуродованные из-за таяния пермафроста (так называется почва в зоне вечной мерзлот), где в период короткого лета произрастают мхи, лишайники и редкие травянистые растения. Из-за таяния льда эта экосистема рушится в буквальном смысле слова.

"Земля проседает, вы больше не можете ходить по ней, а оленям негде пастись, - констатирует Ким Холмен. - Это яркий пример того, как меняется мир из-за глобального потепления".

Повышение температуры и усиление таяния льда влияют на среду обитания диких животных. Большинство эндемичных видов не могут достаточно быстро адаптироваться, а миграция в более холодные регионы невозможна.

"Мы - на краю земли, и севернее уже некуда перебираться, - рассказывает Холмен. - Трудности в связи с этим испытывают и такие культовые виды, как белые медведи, но и вся остальная фауна тоже".

Чем питаться в океане?

Последствия ощущаются не только на земле. Повышение температуры воды и сокращение морского льда влияют на всю пищевую цепочку Северного Ледовитого океана.

Исследователи из Университетского центра на Шпицбергене (UNIS) участвуют в проекте, финансируемом Евросоюзом. Он, в числе прочего, предусматривает регулярный отбор проб воды в нескольких арктических фьордах.

Мы сопровождаем микробиологов в полевой поездке. Они хотят больше узнать о колебаниях численности планктона, что может иметь каскадные последствия для морских и прибрежных экосистем.

Чештаа Читкара, исследователь арктической морской биологии в UNIS, показывает нам образец океанической воды. "Меня интересует фитопланктон и все мелкие организмы, которых не увидеть глазом, - рассказывает она. - С них начинается пищевая цепочка, они служат кормом для рыбы, на следующем уровне - тюлени, белые медведи и так, шаг за шагом, мы идем наверх. Так что если фундамент этой пирамиды проседает, то, очевидно, это отзывается на последующих уровнях".

Научное сотрудничество является ключевым элементом арктической политики ЕС. Ее цель - сделать регион более устойчивым к изменению климата и деградации окружающей среды - за счет снижения углеродного следа Европы и поддержки международных исследований.

Перемены в Арктике коснутся каждого

Короткий перелет, и вот мы в Ню-Олесунне, это самое северное поселение людей на планете. Знаменитая отправная точка исторических полярных экспедиций, Ню-Олесунн сегодня является круглогодичной исследовательской станцией, представляющей 18 научных учреждений из разных стран.

Изабель Шульц - руководитель группы AWIPEV, совместного подразделения немецкого Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI) и французского Полярного института Поля-Эмиля Виктора (IPEV). Команда проводит долгосрочные измерения и помогает приезжим исследователям.

Все, что происходит в Арктике, рано или поздно повлияет на погоду у вас дома".

"Все, что происходит в Арктике, рано или поздно повлияет на погоду у вас дома", - предупреждает Изабель Шульц. - Метеорологические зонды дают нам информацию об атмосфере и о различных воздушных массах, которые потенциально могут двинуться в Европу".

Помимо улучшения моделей прогнозирования, изучение арктической атмосферы помогает ученым понять, почему полярный регион нагревается почти в три раза быстрее, чем остальная часть планеты.

Облака и потепление

Атмосферная обсерватория AWIPEV оснащена рядом сложных приборов, таких как лидары, которые обнаруживают крошечные аэрозольные частицы и капли в воздухе.

"Когда лидар работает, а вокруг стемнело, вы видите зеленый луч, идущий от Ню-Олесуна в небо. Так что это в буквальном смысле слова яркое зрелище в зимний период. Это выглядит действительно впечатляюще и одновременно помогает провести серьезное исследование" - рассказывает инженер Фике Радер. Некоторые из этих измерений могут пролить свет на то, что считается самой большой проблемой в климатологии - понимание роли облаков в глобальном потеплении. Это направление исследований Сюзанны Крюэлл, профессора метеорологии в Институте геофизики и метеорологии Кельнского университета.

"Ню-Олесунд - очень особенное место в Арктике, это один из немногих измерительных центров, где у нас есть электричество для работы приборов и где мы можем проводить долгосрочные исследования облаков", - говорит она.

Жертвы - животные и птицы

Нетронутые ландшафты Высокой Арктики - лишь иллюзия: ученые обнаруживают множество химикатов, токсинов, принесенных со всего мира ветром и морскими течениями.

Команда Оливье Шастеля из Французского центра научных исследований смотрит, как эти промышленные загрязнители влияют на колонию птиц, расположенную в нескольких милях от Ню-Олесунда. Проводя ряд измерений и забирая образцы крови у одних и тех же птиц из года в год, исследователи отслеживают уровень содержания в их организмах различных соединений. Они заметили снижение присутствия инсектицида ДДТ, который запретили в всем мире в 2004 году. Но возникают новые риски.

"Мы наблюдаем появление новых загрязнителей, таких как перфторированные соединения, содержащиеся в антипригарных сковородах, некоторых противопожарных пенах, водонепроницаемой одежде, - уточняет ученый. - Мы также находим высокие показатели присутствия и загрязняющих веществ у косаток, тюленей. Так что да, вся пищевая цепочка Арктики затронута загрязняющими веществами."

Арктика меняется на наших глазах - возможно, предвещая неминуемое и для других частей планеты, от которого не спрятаться ни людям, ни их соседям-животным.