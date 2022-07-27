Во Франции полностью заполнят газохранилища

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что в стране рассчитывают заполнить свои стратегические газовые хранилища на 100% к ноябрю. Об этом глава Минэнерго республики рассказала телеканалу TF1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наша цель - заполнить стратегические газохранилища на 100% к 1 ноября. Мы поставили себе эту более амбициозную цель", - сказала она.

Панье-Рюнаше отметила, что эти показатели превосходят цели, которые установила Еврокомиссия. Она подчеркнула, что французские власти хотят приложить максимум усилий для защиты своих граждан и подготовки страны к зимнему периоду.