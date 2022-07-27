В Берлине закроют бассейны для экономии газа

В столице Германии могут закрыть бассейны из-за нехватки газа, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Берлинская торгово-промышленная палата предложила немцам взамен купаться в озере. Глава ведомства Ян Эдер призвал местные власти разработать концепцию, которая поддержала бы промышленность. На предприятиях автомобилестроения, машиностроения, фармацевтики и других начнутся сокращения в случае еще более серьезного ущерба из-за нехватки топлива. Около половины обрабатывающей промышленности Берлина зависит от газа.