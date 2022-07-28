В России мужчина избил женщину и попытался забрать у нее ребенка

Полуголый мужчина в шортах жестоко избил женщину, которая везла в детской коляске маленького сына, и попытался забрать у нее ребенка. Инцидент произошел вечером 26 июля в Чертаново, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщили в прокуратуре, нападавший был пьян. Он избил 38-летнюю женщину, а затем вытащил из коляски ребенка и попытался его унести. Остановили мужчину очевидцы произошедшего. Ребенка вернули матери.

"Предварительно установлено, что мужчина проживает совместно с женщиной, которая воспитывает еще двоих малолетних детей. Мать детей состоит на соответствующем профилактическом учете", - говорится в сообщении московской прокуратуры.

Правоохранители уже установили личность мужчины. Чертановская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.