Американца взяли на работу в Google с 39 попытки

Мужчину из США взяли на работу в Google с 39 попытки, пишет NDTV. Несмотря на множество отказов, американец не сдавался и заполучил вакансию своей мечты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тайлер Коэн из Сан-Франциско опубликовал в соцсети скриншот переписки с Google, на котором можно увидеть, как мужчина каждый раз получал отказ, когда отправлял компании свое резюме. Это не останавливало американца, и он уверенно гнул свою линию, что принесло результат - в июле его все-таки взяли на работу.

"Между настойчивостью и безумием есть тонкая грань. Я все еще пытаюсь понять, где она", - прокомментировал Тайлер.

Из переписки Тайлера можно понять, что он пытался стать сотрудником Google с 2019 года. Пользователи соцсетей поздравили Коэна с успехом, но, как стало ясно в комментариях, несколько людей переплюнули достижение Тайлера.

"У меня было более 120 отказов от Amazon, пока я, наконец, не заполучил работу," - написал мужчина.