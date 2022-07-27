В Британии бастуют железнодорожники

В Британии сегодня бастуют десятки тысяч железнодорожников после провала переговоров по зарплате, рабочим местам и условиям труда, передает Day.Az со ссылкой на Европейская правда.

В забастовке принимают участие 40 000 членов профсоюза железнодорожного, морского и транспортного транспорта RMT. Бастуют работники железной дороги Network Rail и 14 операторов поездов, которые собираются устроить пикеты у вокзалов.

Национальная железная дорога предупредила, что в среду будет обслуживать всего 20% рейсов, при этом в некоторых регионах страны поездов вообще не будет.

Ожидается, что пассажиров железнодорожного транспорта ждут значительные неудобства, им рекомендуют максимально ограничить путешествия.

Возможно, движение поездов будет возобновлено завтра утром с более поздним запуском, когда работники вернутся к своим обязанностям.

В течение всего ближайшего месяца запланирована волна протестов на железной дороге и в лондонском метро.

Генеральный секретарь RMT Мик Линч сказал, что члены профсоюза как никогда решительно настроены обеспечить достойное повышение зарплаты, гарантию сохранности рабочих мест и хорошие условия труда.

Работники лондонского метро не участвуют в забастовке, однако может быть нарушена работа станций, связанных с вокзалами.