Землетрясение на Филиппинах: есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере четыре человека стали жертвами мощного землетрясения на Филиппинах. Более 60-ти получили ранения. Данные озвучил глава МВД республики. Удар стихии пришелся на 15 провинций, 15 городов, 280 муниципалитетов. Повреждены несколько мостов, автомобильные трассы и около 200 зданий, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Фердинанд Маркос-младший, президент Филиппин: "Ситуация продолжает развиваться, и так будет происходить в течение ближайших дней. Но я думаю, что все, что можно было сделать, уже сделано. Мы смогли позаботиться о потребностях и нуждах пострадавших".

Землетрясение магнитудой 7 было зафиксировано в среду на острове Лусон. Как сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин, эпицентр стихии находился в 3 км к северо-востоку от муниципалитета Тайум (провинция Абра). Очаг залегал на глубине 17 км.