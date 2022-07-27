Европейское турне наследного принца Саудовской Аравии

Военное сотрудничество, возобновляемая энергетика, инвестиции и посещение Акрополя - наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман встретился в Афинах с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Среди прочего лидеры двух стран подписали соглашение о прокладке подводной кабельной линии передачи данных Восток - Средиземноморье, а также предложили создание единой электросети между Азией в Европой.

Это первый визит саудита в Европейский Союз после убийства журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Разведка США обвинила принца в причастности к преступлению, что осложнило отношения Эр-Рияда с западными столицами.

Конец относительной изоляции бен Сальмана положил визит Джо Байдена на саммит в Джидду.

После греческой столицы Мухаммед бен Сальман отправится в Париж для переговоров с Эммануэлем Макроном.