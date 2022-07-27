Страшное ДТП в Уфе, есть погибшие

В Уфе на пересечении улиц Перовской и Авроры автомобиль насмерть сбил женщину с шестилетним ребенком. Как сообщил начальник УГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов, от полученных травм пешеходы скончались на месте, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В момент аварии за рулем кроссовера находилась 28-летняя женщина. По ее словам, поворачивая на перекрестке, она отвлеклась, чтобы покормить ребенка, и перепутала педали, нажав на газ вместо тормоза.