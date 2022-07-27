https://news.day.az/world/1482505.html Страшные кадры: oбезьяна на мотоцикле пыталась украсть ребенка - ВИДЕО
Страшные кадры: oбезьяна на мотоцикле пыталась украсть ребенка - ВИДЕО
Австралийское издание 9news опубликовало видео, на котором обезьяна попыталась похитить ребенка. Причем к месту похищения животное примчалось на мини-мотоцикле, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Предположительно видео снято в Индонезии. Австралийские журналисты предположили, что к похищению ребенка с использованием обезьяны причастны люди: похоже, что животное находилось на очень длинной веревке-"поводке".
Потенциальное преступление не было доведено до конца: обезьяну испугали местные жители, от криков которых она бросила ребенка и убежала.
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