Страшные кадры: oбезьяна на мотоцикле пыталась украсть ребенка

Австралийское издание 9news опубликовало видео, на котором обезьяна попыталась похитить ребенка. Причем к месту похищения животное примчалось на мини-мотоцикле, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Предположительно видео снято в Индонезии. Австралийские журналисты предположили, что к похищению ребенка с использованием обезьяны причастны люди: похоже, что животное находилось на очень длинной веревке-"поводке".

Потенциальное преступление не было доведено до конца: обезьяну испугали местные жители, от криков которых она бросила ребенка и убежала.