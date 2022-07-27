В Индии удары молний убили 20 человек за сутки

В результате сильных гроз в индийском штате Бихар погибли 20 человек за сутки. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Количество жертв ударов молний увеличивается из-за того, что многие стараются выходить на улицу, чтобы охладиться во время сильнейшей жары.

Главный министр штата Нитиш Кумар призвал население региона следить за своей безопасностью и придерживаться рекомендаций правительства. Он также объявил, что 400 000 рупий (около €5000) будут выплачены в качестве компенсации семьям погибших.

Он также приказал чиновникам установить молниеотводы, которые предотвращают попадание молнии во что-либо и вместо этого отводят электричество в землю.

В 2019 году от ударов молний в стране погибли почти 3000 человек.