Twitter сократит офисные площади, чтобы снизить финансовые расходы

Компания Twitter сократит офисные площади, чтобы сэкономить деньги и сделать больший уклон в удаленную работу. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, Twitter закрывает или сокращает офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Сиднее, но не планирует сокращение рабочих мест.

Отмечается, что компания также рассматривает возможность закрытия нескольких других офисов после истечения срока аренды, в том числе в Южной Корее, Новой Зеландии, Японии, Испании, Германии и Нидерландах.

"Я хочу прояснить, что это не меняет нашей приверженности работе на каждом из этих рынков", - цитирует Bloomberg письмо директора по персоналу Twitter Далану Брэнд, которое было разослано сотрудникам компании.

По данным агентства, по состоянию на конец 2021 года в компании работало более 7 500 сотрудников. Объявленные изменения продолжают серию сокращений расходов социальной сети, которая указала на глобальные экономические факторы как на причину сокращения.

В том числе, в начале мая Twitter приостановил прием на работу, а его главный исполнительный директор Параг Агравал объявил о сокращении расходов на маркетинг и корпоративные поездки и попросил сотрудников более обдуманно относиться к своим расходам. Помимо этого, было отменено общекорпоративное мероприятие в Диснейленде, запланированное на начало 2023 года.