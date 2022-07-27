В мире зарегистрировали 18 тысяч случаев оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения отчиталась о 18 тысячах случаях оспы обезьян, зарегистрированных в 78 странах мира. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации ВОЗ, большая часть заболевших приходится на европейские государства.

Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что США стали страной с самой высокой в мире заболеваемостью оспой обезьян. Как отметили в агентстве, в США на данный момент выявлено 3846 случаев оспы обезьян. На втором месте находится Испания, где обнаружили 3125 случаев, на третьем - Германия и Великобритания, в которых зафиксировали по две тысячи заболевших.

Первое заражение оспой обезьян - вирусным заболеванием, которое сопровождается характерными высыпаниями на теле, - было выявлено 7 мая у британца, который вернулся из Нигерии. После этого были зафиксированы заражения в США, Испании, Швеции, Бельгии, Израиле, ОАЭ, Португалии, Финляндии, Польше и ряде других стран.