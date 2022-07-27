Спецназ Турции уничтожил 25 боевиков в Сирии

В зонах антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Источник мира" на севере Сирии нейтрализованы 25 боевиков YPG (сирийского крыла террористической организации РПК - ред.). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщает в среду Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, террористы РПК/YPG были уничтожены усилиями спецназа Турции.

По объектам сирийского крыла террористов РПК был нанесен массированный удар.

В ведомстве подчеркнули, что террористы ответят за гибель каждого турецкого военнослужащего.