ФРС США повысила базовую ставку
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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, во второй раз подряд повысила базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 2,25-2,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2,25-2,5% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным", - говорится в сообщении.

ФРС также продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными, как описано в опубликованных в мае планах по сокращению баланса. "Комитет продолжит следить за поступающей информацией касательно экономических перспектив и готов соответствующим образом скорректировать позицию по денежно-кредитной политике", - добавил регулятор.

За увеличение ставки проголосовали все члены комитета. Следующее заседание американского регулятора состоится 21 сентября 2022 года.