В Норвегии цены на электричество обновили исторический рекорд

Цены на электроэнергию обновили исторический рекорд в ряде регионов Норвегии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Europower со ссылкой на данные биржи Nord Pool.

Исторический максимум составил 4,22 кроны (25,46 рублей) за киловатт-час, или 424 евро за мегаватт-час. Ранее ценовой рекорд был установлен в декабре прошлого года и составил 3,95 кроны (около 24 рублей) за киловатт-час.

Рекордную стоимость электроэнергии зафиксировали в ценовой зоне NO2, которая распространяется на юго-западную часть страны и включает такие регионы как Телемарк, Агдер и южную часть Вестланна.