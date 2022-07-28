https://news.day.az/world/1482585.html В Норвегии цены на электричество обновили исторический рекорд
В Норвегии цены на электричество обновили исторический рекорд
Цены на электроэнергию обновили исторический рекорд в ряде регионов Норвегии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Europower со ссылкой на данные биржи Nord Pool.
Исторический максимум составил 4,22 кроны (25,46 рублей) за киловатт-час, или 424 евро за мегаватт-час. Ранее ценовой рекорд был установлен в декабре прошлого года и составил 3,95 кроны (около 24 рублей) за киловатт-час.
Рекордную стоимость электроэнергии зафиксировали в ценовой зоне NO2, которая распространяется на юго-западную часть страны и включает такие регионы как Телемарк, Агдер и южную часть Вестланна.
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