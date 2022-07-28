Марокко продлило режим ЧП из-за COVID-19

Власти Марокко продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, который был введен 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Положение пролонгировано до 30 сентября 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это решение приняло правительство на заседании 27 июля в рамках усилий по пресечению распространения пандемии.

Сообщается, что этот шаг направлен на то, чтобы государственные органы продолжали обеспечивать эффективность и результативность мер, принимаемых для борьбы с распространением пандемии.

Национальная кампания вакцинации от COVID-19 в Марокко началась 28 января 2021 года. Первой дозой вакцинировано 24,87 млн человек, свыше 23,36 млн из них введены два компонента вакцины, 6,65 млн - три компонента, более 23 тыс. - четыре компонента.