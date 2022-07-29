В Британии может закрыться половина ресторанов Fish&Chips

Издание Daily Express утверждает, что около половины британских ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде Fish&Chips, могут закрыться из-за введенных в отношении РФ санкций на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что порядка пяти тысяч закусочных могут оказаться под угрозой, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и повышать цены.

Владелец ресторана Fish&Chips в Ланкашире Эндрю Крука рассказал, что цены на поставки трески выросли с 8 до 14 фунтов стерлингов за килограмм.