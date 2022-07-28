https://news.day.az/world/1482620.html Голландские фермеры в знак протеста сжигают на трассах стоги сена - ВИДЕО
Голландские фермеры в знак протеста сжигают на трассах стоги сена - ВИДЕО
Голландские фермеры начали протестовать против планов властей сократить выбросы азота. Кадры с места появились в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В знак протеста жители страны выгружают на трассы стоги сена и поджигают их. Из-за пожаров спасателям пришлось перекрыть две полосы на автостраде, ведущей в Амстердам.
Кроме того, фермеры разбрасывают на некоторых трассах навоз и крепят к нему таблички с лозунгами.
Напомним, что в Нидерландах сейчас проходят протесты фермеров, которые, помимо прочего, недовольны высоким уровнем инфляции и ростом цен на топливо.
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