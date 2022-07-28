В США создадут третью политическую партию

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили о создании третьей политической силы в стране. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации агентства, новая партия будет сформирована путем слияния трех политических сил: организации "Serve America Movement", движения "Renew America Movement" и партии "Forward Party", основанной бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом. Вместе с ним сопредседателем партии станет бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман.

Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду [27 июля] о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки, сообщает Reuters.

Политическая сила получит название "Forward" ("Вперед"). Ее лидеры планируют осенью провести серию мероприятий в 20 городах, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Официальное открытие состоится 24 сентября в Хьюстоне, а первый национальный съезд партии - следующим летом.