В Австралии объявили оспу обезьян болезнью национального значения

Главный санитарный врач Австралии Пол Келли объявил вспышку оспы обезьян болезнью национального значения в области инфекционных заболеваний. О принятии соответствующего решения он заявил в четверг на брифинге для журналистов в Канберре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я объявил распространение оспы обезьян в Австралии инцидентом национального значения в сфере инфекционных заболеваний, - указал Келли. - Это решение последовало за постановлением Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ], сообщившей о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение, в связи со вспышкой этого заболевания".

Келли подчеркнул, что, несмотря на всю серьезность принятого решения, "оспа обезьян гораздо менее опасна, чем COVID-19, и за время нынешней вспышки не было зарегистрировано ни одного случая смерти за пределами стран, для которых вирус является эндемичным". "Сыпь и гриппоподобные симптомы оспы обезьян слабо выражены и в большинстве случаев проходят в течение двух-четырех недель без необходимости специального лечения", - сообщил он.

В настоящее время в Австралии зарегистрированы 44 случая заболевания оспой обезьян. Среди заболевших только мужчины в возрасте от 21 до 40 лет, более половины из них сообщили, что симптомы заболевания появились после поездки в страны Европы.