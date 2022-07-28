В Китае из-за аномальной жары треснул автомобильный мост

В Китае наблюдаются самые знойные дни за последний 61 год. В некоторых регионах народной республики температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Аномальная погода стала причиной ряда проблем. Так, в городе Чэнду из-за жаркой погоды треснул мост с асфальтовым покрытием. Инцидент зафиксировали установленные поблизости камеры видеонаблюдения.