https://news.day.az/world/1482627.html В Китае из-за аномальной жары треснул автомобильный мост - ВИДЕО
В Китае из-за аномальной жары треснул автомобильный мост - ВИДЕО
В Китае наблюдаются самые знойные дни за последний 61 год. В некоторых регионах народной республики температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Аномальная погода стала причиной ряда проблем. Так, в городе Чэнду из-за жаркой погоды треснул мост с асфальтовым покрытием. Инцидент зафиксировали установленные поблизости камеры видеонаблюдения.
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