https://news.day.az/world/1482639.html Танцы в поезде московского метро закончились жестокой дракой - ВИДЕО
Танцы в поезде московского метро закончились жестокой дракой - ВИДЕО
Танцы в поезде московского метро завершились жестокой дракой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам очевидцев, несколько молодых людей захотели скрасить скучную поездку пассажиров и пустились в пляс прямо посреди вагона. Шоу понравилось далеко не всем.
Один из раздраженных зрителей попытался сорвать представление и началась потасовка. Длилась она меньше минуты - в конфликт вмешались очевидцы и разняли драку.
В итоге недовольный мужчина добился своего - поездка продолжилась в тишине и спокойствии, а танцоры отправились развлекать пассажиров в другом поезде.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре