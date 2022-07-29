Танцы в поезде московского метро закончились жестокой дракой

Танцы в поезде московского метро завершились жестокой дракой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, несколько молодых людей захотели скрасить скучную поездку пассажиров и пустились в пляс прямо посреди вагона. Шоу понравилось далеко не всем.

Один из раздраженных зрителей попытался сорвать представление и началась потасовка. Длилась она меньше минуты - в конфликт вмешались очевидцы и разняли драку.

В итоге недовольный мужчина добился своего - поездка продолжилась в тишине и спокойствии, а танцоры отправились развлекать пассажиров в другом поезде.