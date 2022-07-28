Как уберечь детей от ядовитых грибов в лесу

Из больницы выписали двоих детей из подмосковной Электростали, которые отравились грибами во время прогулки. Малыши съели немного, но симптомы проявились сразу и, как ни странно, именно это и спасло им жизни. Доподлинно неизвестно, что именно нашли дети, сейчас в средней полосе еще очень мало именно съедобных грибов. Подробности - передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Опасная прогулка

- Девочки, вы где находитесь?

- В больнице!

- А почему вы здесь оказались?

- Гриб съели!

Девочек трех и пяти лет только выписали из реанимации. Туда они попали с сильным отравлением после того, как решили попробовать гриб на вкус. Дети, скорее всего, даже не поняли, что съели. Все произошло на этом участке, рядом с домом, где живут сестры. Родственник девочек рассказывает, что родители отошли на несколько минут. И проглядели.

"В прятки играли, грибок нашли и съели, поделили головку на двоих. Тут же буквально через минуту обратили внимание", - говорит Игорь.

До реанимации довел небольшой гриб, похожий на поганку. Еле заметный в траве.

"Вылезли грибы, они здесь как-то после дождя... Подстричь невозможно было. Вылезло штук семь их!" - так описывают ситуацию. Девочек сразу же увезли на скорой. Как выяснилось, гриб был ядовитый. К счастью, медики вовремя оказали сестрам помощь. И сейчас их жизням ничего не угрожает. Они остаются под наблюдением врачей.

"Им быстро сделали промывание. Потом врачи сказали, что все равно нужна госпитализация! Чтобы специалисты взяли анализы, посмотрели на токсичность, есть ли в крови что-то. Потому что, если бы было отравление бледной поганкой, то это все очень критически! На третий день отказывают печень, почки, если вовремя не принять меры", - добавила мать пострадавших Елена.

Ядовитые грибы

Грибной сезон в Подмосковье как раз начинается в середине лета. Маслята, лисички, белые грибы. Тихая охота длится до осени. Правда, поход в лес без подготовки может подорвать здоровье.

Стоит отметит, что почти все грибы имеют опасных для организма двойников. Поэтому важно уметь различить, например, бледную токсичную поганку. Неопытный грибник может легко спутать ее с шампиньонами. Они, как правило, растут возле дороги, а поганки как раз в лиственных лесах.

Опытные грибники советуют - прежде чем идти в лес, важно изучить тот вид, за которым ты выходишь на тихую охоту. Специалисты говорят, что ядовитых грибов в лесу немало, но, например, бледная поганка встречается редко.

"Самый главный принцип, которые вам другие грибники тоже подскажут: не знаешь - не бери! Не трогай пальцем даже этот гриб. Потому что этим же пальцем можешь касаться хороших грибочков в корзине. Поганка - самый ядовитый гриб. Если даже кусочек съешь, ничем уже не поможет", - говорит грибник Андрей Щепоткин.

Помощь пострадавшим

Если в корзинке все же оказался ядовитый гриб, а потом еще и на столе, нужно срочно вызывать скорую. Яд в первую очередь ударит по печени и почкам.

"Дома ничего делать не надо. Максимум, что вы можете дать - это дать какой-нибудь сорбент. Лучше дать сорбент и вызвать скорую помощь. А когда привезут в больницу, будут действовать также, как при любом отравлении", - объясняет реаниматолог.