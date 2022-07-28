В Варшаве могут отказаться от рождественской иллюминации

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил о планах ограничить или совсем отказаться от иллюминации на рождество из соображений экономии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Тшасковского, ограничение на использование иллюминации в праздник не спасет ситуацию, но станет сигналом к тому, что власти города серьезно воспринимают необходимость экономить электроэнергию.

"Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить", - сказал глава польской столицы.