https://news.day.az/world/1482684.html В Варшаве могут отказаться от рождественской иллюминации
В Варшаве могут отказаться от рождественской иллюминации
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил о планах ограничить или совсем отказаться от иллюминации на рождество из соображений экономии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Тшасковского, ограничение на использование иллюминации в праздник не спасет ситуацию, но станет сигналом к тому, что власти города серьезно воспринимают необходимость экономить электроэнергию.
"Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить", - сказал глава польской столицы.
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