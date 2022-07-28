Лесные пожары в Чехии

450 человек, в том числе туристы и скауты из лагеря под Дольским Млыном эвакуированы в чешском Усти-над-Лабемском крае из-за пожаров. На всей его территории власти запретили въезд в леса, а пострадавший от огня национальный парк "Чешская Швейцария" полностью закрыт, как и пропускной пункт Грженско на границе с Германией, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Более 400 пожарных борются с пламенем, к ним на помощь прибыли коллеги из других регионов страны и из-за рубежа. Задействована противопожарная авиация. Во вторник на помощь прибыл польский вертолёт и сразу же присоединился к тушению пожара. Вертолёт из Словакии приземлился в аэропорту Усти-над-Лабема в среду. Ожидается прибытие двух специальных противопожарных самолётов из Италии.

В течение ночи огонь не распространился на новые территории, но продолжает бушевать на площади в 1000 га. Ночью пожарные тушили небольшие очаги возгорания в скалах над Грженско. Им удалось не допустить продвижения огненной стихии к селу Янов, жители которого не успели эвакуироваться.