Пассажир не смог заплатить за проезд и убил таксиста в Подмосковье

Мужчину арестовали в Серпухове по подозрению в убийстве водителя такси.

По информации ГСУ СК России по Московской области, 26-летний мужчина взят под стражу по решению суда. Его подозревают в убийстве 56-летнего таксиста, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Следствием установлено, что в ночь на 20 июля подозреваемый, находясь около станции метро "Теплый Стан" в Москве, сел в автомобиль Nissan к мужчине, который подрабатывает частным извозом. Пассажир попросил отвезти его к тепличному комплексу, который находится в деревне Лужки Серпуховского городского округа.

На месте подозреваемый сообщил водителю, что у него нет денег, чтобы оплатить поездку. В результате между ними возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый задушил таксиста, украл у него мобильный телефон и кошелек, а потом скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное без квалифицирующих признаков".