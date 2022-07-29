Дерево рухнуло на девочку в Подмосковье

Юная жительница подмосковного Серпухова попала в больницу после падения на нее дерева. Школьница попыталась отбежать в сторону, но ее зацепило стволом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Описанные события, по данным "МК", произошли около 16:30 27 июля в городском парке. Судя по кадрам с камеры наблюдения, в дерево ударила молния, так как прохожие бросились врассыпную. Верхушка дерева отломилась и рухнула на тропинку, накрыв 13-летнюю девочку.

Пострадавшая получила перелом ноги и травму головы, в больницу ее доставили очевидцы. Ее подруге, которая вовремя остановилась, повезло больше - она отделалась ссадинами и ушибами.