https://news.day.az/world/1482749.html В Китае гигантский питон выполз из окна автомобиля - ВИДЕО
В Китае гигантский питон выполз из окна автомобиля - ВИДЕО
Китайская полиция разыскивает владельца автомобиля после того, как появилось видео, на котором гигантский бирманский питон ползет по проезжей части, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Питон выполз из окна автомобиля и плюхнулся на оживленную трассу.
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