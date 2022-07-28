В Китае гигантский питон выполз из окна автомобиля
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Китайская полиция разыскивает владельца автомобиля после того, как появилось видео, на котором гигантский бирманский питон ползет по проезжей части, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Питон выполз из окна автомобиля и плюхнулся на оживленную трассу.