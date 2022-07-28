В Швеции женщина столкнула мужчину под приближающийся поезд

Эти шокирующие события произошли 3 июля на станции метро Хокарангенс на юге Стокгольма. Виновница задержана и подозревается в покушении на убийство, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Жительнице Финляндии предъявлено обвинение по подозрению в покушении на убийство на станции метро в южной части Стокгольма. Она столкнула инвалида с платформы незадолго до прибытия поезда на станцию. Женщина, которая в Швеции проходила лечение психического здоровья, оправдывает свои действия тем, что мужчина чернокожий.

Третьего июля пожилой мужчина, недавно перенёсший операцию на позвоночнике, подвергся нападению на станции метро Hökarängen. 43-летняя финнка Дженнифер Ингберг напала на мужчину, столкнув того на рельсы под колёса прибывающего поезда.

Камера наблюдения на платформе зафиксировала последовательность событий, где видно, как человека толкают, и он падает на рельсы. Очевидцам удалось остановить приближающийся поезд и спасти бедолагу.