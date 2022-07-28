Китаец не может найти работу из-за внешности

Житель Китая жалуется, что не может найти работу из-за своей внешности, пишет Oddity Central. По словам мужчины, ему 27-лет, но выглядит он так, словно ходит еще в школу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мао Шэн рассказал, что когда он приходит на собеседования, работодатели думают, что их разыгрывают и перед ними сидит ребенок. Даже после того, как мужчина показывает паспорт, ему не верят и обвиняют в подделке документов. Ситуацию усложняет и то, что китайцу нужны деньги, чтобы содержать отца, перенесшего инсульт.

Когда про Шэна узнали пользователи китайских соцсетей, они встали на его защиту и потребовали трудоустроить китайца. После общественного резонанса с Мао связались несколько компаний, пообещав работу. Мужчина рад, что теперь сможет приносить пользу обществу и надеется заработать достаточно денег на покупку необходимых лекарств для отца.