https://news.day.az/world/1482768.html Неуправляемая бетономешалка снесла машины в центре Нижнего Новгорода - ВИДЕО
Неуправляемая бетономешалка снесла машины в центре Нижнего Новгорода - ВИДЕО
Неуправляемая бетономешалка покатилась вниз по одной из центральных улиц Нижнего Новгорода, сметая все на своем пути. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел на улице Рождественской. Сначала по тротуару, а потом и по автомобильной дороге скатился многотонный спецавтомобиль.
Уточняется, что бетономешалка протаранила несколько автомобилей и снесла мусорные баки. Среди людей, к счастью, пострадавших не было.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре