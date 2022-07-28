Неуправляемая бетономешалка снесла машины в центре Нижнего Новгорода

Неуправляемая бетономешалка покатилась вниз по одной из центральных улиц Нижнего Новгорода, сметая все на своем пути. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел на улице Рождественской. Сначала по тротуару, а потом и по автомобильной дороге скатился многотонный спецавтомобиль.

Уточняется, что бетономешалка протаранила несколько автомобилей и снесла мусорные баки. Среди людей, к счастью, пострадавших не было.