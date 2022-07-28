Таксист устроил массовое ДТП и скрылся с места аварии

В Хакасии таксист устроил жуткую массовую аварию и сбежал с места ДТП. В нашем распоряжении появились кадры с места событий, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Его автомобиль вылетел на перекресток на огромной скорости, протаранил две ехавшие наперерез машины, а затем врезался еще и в припаркованные.

От удара легковушка лихача перевернулась. В салоне также находился пассажир, который получил серьезные травмы.

Но таксиста это совершенно не волновало, он даже не вызвал скорую, бросил клиента, машину и убежал. Позже полицейские задержали водителя, он оказался сильно пьян.