Немцев заставят доплачивать за газ

С 1 октября власти Германии начнут взимать с немцев дополнительный сбор за использование газа, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA, передает Day.Az.

Правительство страны решило прибегнуть к подобной мере из-за беспокойства насчет будущих поставок газа в Европу.

Потребители должны будут платить сбор в течение полутора лет, до конца марта 2024 года. Сумма доплаты пока неизвестна, однако информация будет опубликована до конца августа, уточнили в Минэкономики. Размер сбора будет зависеть от требований экспортеров по компенсации расходов на закупки газа.

Население ФРГ заставят доплачивать за электроэнергию в условиях сокращения поставок газа из России. Будущая мера позволит поставщикам топлива перекладывать на граждан до 90 процентов стремительно растущих закупочных цен на газ. Агентство указывает, что около половины всех квартир в Германии отапливаются газом.

Согласно газете Die Welt, дополнительные расходы немцев на газ могут удвоиться. Так, среднему домохозяйству в Германии придется дополнительно тратить около 1 тысячи евро в год при потреблении примерно 20 000 киловатт-час. При этом вице-канцлер республики Роберт Хабек считает, что плата за газ обойдется в "несколько сотен евро для домохозяйства".

Выражать беспокойство из-за рисков возникновения серьезных энергетических проблем в Германии начали после того, как "Газпром" резко сократил поставки топлива в Европу, объясняя это техническими неполадками. На этом фоне в стране даже задумались о запуске второго газопровода в регион "Северный поток-2". Подобное обращение с просьбой к региональному и федеральному правительствам Германии написали главы семи городов немецкого Рюгена.